M5S: Casaleggio,obiettivo 1 mln iscritti

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Il nostro obiettivo vola alto: vogliamo ottenere un milione di iscritti. La stella polare del Movimento è la partecipazione dei suoi iscritti. Sono loro a determinare le decisioni più importanti che il MoVimento deve prendere e la direzione che prenderà in futuro". Così Davide Casaleggio al Washington Post dove ricorda: "Il nostro slogan 'Partecipa, scegli, cambia' è garanzia di successo. E la nostra speranza è quella di fornire un modello per il rinnovamento della democrazia ovunque, restituendola ai cittadini".

Il MoVimento 5 Stelle, sottolinea infatti, è un vento inarrestabile che continuerà a crescere, perché appartiene al futuro. I cittadini chiedono una vera democrazia, esprimono direttamente la loro voce e non sono più ostacolati dall'establishment". "Il M5s - ricorda ancora - ha raggiunto un successo storico tra le democrazie occidentali grazie all'utilizzo di Internet. Il MoVimento è oggi la prima grande compagine politica digitale al mondo", conclude.