Cina a Usa, no a guerra commerciale

(ANSA) - PECHINO, 20 MAR - La Cina "non vuole vedere" guerre commerciali con gli Usa e non ci sarebbe alcun vincitore qualora ce ne fosse una. Lo ha detto il premier Li Keqiang, nella conferenza stampa di chiusura del Congresso nazionale del popolo, aggiungendo che "le dispute devono essere risolte con i negoziati, le consultazioni e il dialogo". Il presidente cinese Xi Jinping, da parte sua, ha affermato che la Cina non costituisce "una minaccia per altri Paesi" nel suo processo di crescita e "non è alla ricerca di egemonia ed espansione". La Cina - ha detto - "continuerà a partecipare attivamente al processo di riforma e di costruzione di un sistema di governance globale".