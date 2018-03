Yi Gang nuovo governatore Banca cinese

(ANSA) - PECHINO, 19 MAR - Yi Gang è il nuovo governatore della Banca centrale cinese (Pboc): è la nomina del premier Li Keqiang confermata dal Congresso nazionale del popolo, sessione legislativa annuale. A lungo vice governatore, Yi rappresenta una scelta destinata a rassicurare i mercati, in continuità col riformatore Zhou Xiaochuan, che lascia l'istituto dopo 15 anni, in una fase in cui le priorità sono il freno ai rischi finanziari e al crescente debito. Yi, 60 anni, ha studiato negli Usa (Ph.D. alla University of Illinois) e insegnato alla Indiana University.