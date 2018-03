Soccorre migrante incinta,rischia 5 anni

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Una guida alpina francese rischia cinque anni di carcere per aver soccorso una donna nigeriana, all'ottavo mese di gravidanza, che il 10 marzo stava cercando di attraversare il confine tra Italia e Francia insieme alla sua famiglia. L'uomo è stato indagato dalla magistratura francese per violazione delle leggi sull'immigrazione. A renderlo noto, con un comunicato stampa, un'associazione umanitaria. La guida ha incontrato la donna, il marito e i figli di due e quattro anni, in mezzo alla neve, nei pressi del passo del Monginevro, a 1900 metri di altitudine, e li ha caricati in auto per raggiungere l'ospedale alle porte di Briançon, in Francia. Un pattuglia della Gendarmerie ha però bloccato l'auto e ha condotto l'uomo in caserma. La donna è stata portata in ambulanza al pronto soccorso dove ha partorito.