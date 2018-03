Putin, priorità economia, sanità, scuola

(ANSA) - MOSCA, 19 MAR - "La cosa principale su cui lavoreremo è, naturalmente, l'agenda interna: prima di tutto dobbiamo garantire la crescita dell'economia e renderla innovativa". Così Vladimir Putin incontrando i vertici del suo comitato elettorale. "Dobbiamo sviluppare sanità, istruzione, produzione industriale, infrastrutture e altri settori cruciali per far progredire il Paese e aumentare gli standard di vita dei nostri cittadini", ha detto Putin, citato dai media russi.

Sulla politica estera, Mosca farà del suo meglio per risolvere tutti i problemi con gli altri Paesi con mezzi esclusivamente politici e diplomatici ma non dimenticherà mai i propri interessi nazionali. Così il presidente russo Vladimir Putin. "Da parte nostra, non risparmieremo sforzi per risolvere tutte le controverse situazioni con i nostri partner con mezzi politici e diplomatici", ha detto Putin durante un incontro con i suoi rivali nella corsa presidenziale. "Ma è ovvio che continueremo a difendere i nostri interessi nazionali".