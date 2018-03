Pd,Martina:prepararsi bene a opposizione

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAR - "Il Pd deve far tesoro del passaggio che sta vivendo, sapendo che il 4 marzo siamo stati sconfitti. Bisogna prepararsi bene a un'attività di minoranza che vuole contribuire dall'opposizione". Lo ha detto il reggente della segreteria nazionale del Pd, Maurizio Martina, parlando a Napoli con i giornalisti a margine dell'assemblea dei circoli cittadini.

"Mi pare che l'atteggiamento di chi ha vinto sia ancora da campagna elettorale. Sappiano che la campagna elettorale è finita e che il Paese ha bisogno di risposte e non accetterà balletti, tatticismi esasperati come quelli che stiamo vedendo, in queste ore, da parte di chi ha vinto", ha aggiunto ancora Martina. "Dobbiamo sfidarli sul terreno della serietà, delle proposte concrete. La prima proposta che il Pd farà in Parlamento è sull'assegno universale per le famiglie con figli - ha concluso una proposta necessaria, giusta e un intervento possibile".