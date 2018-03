Di Maio, difficile metterci all'angolo

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Continueremo a vederci come gruppi divisi a Camera e Senato perché non c'è una sala che può contenerci. I numeri sono impressionanti". Lo ha affermato, secondo quanto si vede in un video pubblicato sul suo profilo Fb, il leader del M5S Luigi Di Maio aprendo l'assemblea dei senatori questa mattina.

"Per quanto riguarda il governo credo che abbiamo ottime possibilità, sono molto fiducioso, una forza così è difficile metterla all'angolo", sottolinea Di Maio che aggiunge: "la questione delle presidenze delle Camere è importante ma non c'entra niente col governo. Si tratta di dinamiche che non devono essere barattate con quello che riguarda la formazione del governo", ha spiegato Di Maio. "Sono gli altri che sono agitati, io a differenza di tutti gli altri io sono terribilmente sereno, "sereno" lo abbiamo sdoganato, a differenza dell'altra legislatura", scherza quindi Di Maio facendo riferimento al famoso "stai sereno" che Matteo Renzi rivolse a Enrico Letta.