Iran: ministro degli esteri ricoverato

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif è stato ricoverato oggi in ospedale per alcune ore a causa di una "grave malattia". Lo riferisce l'agenzia di stato Irna, precisando che il ministro ha cancellato tutti i suoi impegni per domani così da poter riposare. Non vengono forniti altri dettagli.

Zarif, considerato un moderato, è stato il capo negoziatore per gli accordi sul nucleare iraniano con la comunità internazionale del 2015.