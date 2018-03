Ultima ora

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - In Russia, dove si vota per eleggere il presidente, "speriamo che sia un bell'esercizio di democrazia. E che il voto venga rispettato perché non esistono voti pericolosi". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato il voto in Russia a margine dell'incontro con gli eletti in Lombardia a Camera, Senato e Regione, in un ristorante della periferia milanese. "Mi auguro che Vladimir Putin possa continuare a lavorare per l'interesse del suo Paese come in questi anni - ha concluso -.

Ci sono personaggi che se la gente vota come piace a loro sono elezioni democratiche, mentre se la gente vota come non piace a loro è pericoloso". (ANSA).