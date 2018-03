Olimpiadi 2026: Torino, lettera a Coni

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - La Sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina. La lettera inviata al Coni con la manifestazione d'interesse "è il passo necessario per poter accedere alla fase di dialogo col Cio, nella quale si potranno approfondire rischi e opportunità di un'eventuale candidatura. Nei prossimi mesi - scrive su Facebook Appendino - lavoreremo al fine di individuare i presupposti di fattibilità che abbiano come prerogativa la sostenibilità economica, ambientale e sociale".