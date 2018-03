Allerta neve a Heathrow, stop a 100 voli

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Più di 100 voli - 115 secondo alcuni tabloid - da e per il principale scalo aereo londinese di Heathrow sono stati cancellati nelle ultime ora a causa dell'allarme dell'ufficio meteorologico per l'arrivo di neve e ghiaccio su tutta l'Inghilterra. Fra i voli rimasti a terra - segnalano i media, fra cui l'Independent - ci sono anche i collegamenti transatlantici delle British Airways con New York e Chicago, quelli per Amsterdam, Dublino, Ginevra e Parigi e i collegamenti interni per Glasgow e Manchester.