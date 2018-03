Salvini, coalizione unita

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Con FI c'è totale condivisione e sintonia di programma e intenti". Lo dice Salvini in una nota.

"Come leader del centrodestra parlo e mi muovo a nome di tutti gli alleati. Con loro stiamo lavorando a squadra e programma di governo mentre vedo che altrove non è così: Pd litiga e M5S non si capisce cosa voglia fare. Sarebbe bello che una parte del nostro programma, qualunque governo ci sia, avesse un ministero che si occupa di un serio sostegno alla disabilità. Proseguiamo per la nostra strada vogliamo rendere operative Camere quanto prima. Aspettiamo la convocazione di Mattarella".