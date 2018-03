Merkel, anche l'islam è della Germania

(ANSA) - BERLINO, 16 MAR - La cancelliera tedesca Angela Merkel si smarca dalle dichiarazioni del suo ministro degli interni, Horst Seehofer, che alla Bild ha sostenuto che "l'islam non appartiene alla Germania". Nel paese vivono 4 milioni di musulmani, ha precisato la cancelliera in occasione di un incontro con il primo ministro svedese Stefan Loefven. "E questi musulmani appartengono anche alla Germania, così come la loro religione appartiene alla Germania, quindi anche l'islam.

Dobbiamo fare di tutto per rendere positiva la convivenza tra le religioni".