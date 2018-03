Spia russa: May a Salisbury

(ANSA) - LONDRA, 15 MAR - La premier britannica, Theresa May, è arrivata oggi a Salisbury per incontrare le autorità e la cittadinanza e visitare i luoghi dell'attacco con agente nervino condotto il 4 marzo contro l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia Yulia per la prima volta dopo l'accaduto.

May è stata accolta dal capo della Whiltshire Police, la polizia locale di contea. In città nei giorni scorsi era già stata la ministra dell'Interno, Amber Rudd, che oggi a Londra ha intanto presieduto una nuova riunione del comitato di emergenza Cobra per fare il punto aggiornato delle indagini sul caso Skripal con autorità di polizia, d'intelligence, dei servizi sanitari e di soccorso e con altri esponenti di governo.