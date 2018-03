Siria: 10mila civili in fuga da Ghuta

(ANSA) - BEIRUT, 15 MAR - In Siria 10.000 civili hanno lasciato oggi la Ghuta orientale, secondo quanto afferma la tv di Stato siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave, ancora in parte controllata dagli insorti, dove continua l'avanzata delle truppe governative siriane sulla scia di massicci raid. Due principali località della Ghuta, secondo fonti locali, sono di fatto cadute in mano alle forze governative e i miliziani anti-regime si sono ritirati. Nei bombardamenti, iniziati il 18 febbraio, sono morte circa 1.200 persone, secondo dati dell'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). L'emittente riferisce che l'esodo avviene via un corridoio dalla città di Hamuriya, al centro della Ghuta.

Secondo le fonti locali, le fazioni armate si sono ritirate da Hamuriya e Saqba, al centro della Ghuta, ma le notizie non sono verificabili in maniera indipendente. Le fonti affermano che a breve le forze del governo, sostenute da Iran e Russia, faranno ingresso a Hamuriya e nella vicina Saqba.