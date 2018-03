Pausini, fragile ma combatto pregiudizi

(ANSA) - MILANO-ROMA, 15 MAR - L'asticella, per Laura Pausini, va sempre spostata un po' più in là, sempre più avanti, sempre più in alto. "Dopo 25 anni di carriera ho capito che non posso avere una meta, perché se la raggiungo ho finito, poi cosa faccio?", rivela la cantante romagnola, presentando il nuovo disco di inediti, Fatti sentire (Warner Music). E stavolta l'asticella è stata portata così in alto che la presentazione Laura l'ha voluta fare su un aereo di linea Alitalia dedicato, Milano-Roma. Giocando a fare l'hostess e servendo bibite ai cronisti. "Fatti sentire" contiene 14 brani: "ed è firmato da tanti autori, con suoni diversi che vanno dal reggaeton alla ballad al rock. Ma con un filo conduttore - racconta -: ogni brano racconta storie di persone che devono fare una scelta e in qualche modo devono farsi sentire. Il titolo è un invito a essere coraggiosi, a essere se stessi senza paura dei pregiudizi, anche quando ci si sente fragili. E lo dice una persona che è continuamente giudicata e per questo spesso ha sofferto".