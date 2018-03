Lufthansa: 2017 record, utile a 2,36 mld

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Conti 2017 oltre le attese, i migliori di sempre, per Lufthansa che chiude l'anno con un utile a 2,364 miliardi di euro (+33,1% sul 2016) e ricavi aumentati del 12,4%, arrivando a 35,6 miliardi di euro. L'ebit ha raggiunto 3,310 miliardi di euro mentre l'adjusted sale a 2,973 miliardi con un aumento del 69,7% sull'anno precedente con un margine che ha raggiunto l8,4%. Il dividendo è di 0,80 euro per azione." I nostri sforzi degli ultimi anni stanno dando i loro frutti ed il nostro processo di modernizzazione ha un impatto sostenibile. Abbiamo ottenuto il miglior risultato nella storia della nostra compagnia". Così il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr presentando i conti del 2017. "Lo scorso anno - ha affermato Spohr - siamo riusciti a ridurre ancora i costi, diventando al tempo stesso la prima e l'unica compagnia in Europa ad essere premiata con le cinque stelle", ha detto.