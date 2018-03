Libri Come, Caselli 'lettura è salvezza'

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Ai giovani presenti in sala voglio dire che la lettura è la vostra salvezza". E' il messaggio con cui l'ex procuratore Giancarlo Caselli ha inaugurato stasera alla Biblioteca Valle Aurelia la nona edizione di 'Libri Come', la festa del Libro e della Lettura che si apre domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma, con parola chiave Felicità.

Una grande inaugurazione plurale e diffusa, in collaborazione con le biblioteche di Roma, con la presentazione in contemporanea di 10 libri di 10 autori.

All'incontro dedicato al libro di Caselli, 'La verità sul processo Andreotti' (Laterza), con Guido Lo Forte e Giuseppe Laterza, erano presenti il curatore di Libri Come Marino Sinibaldi e l'ad di Fondazione Musica per Roma José R. Dosal.

"Credo che questo coinvolgimento delle periferie e delle biblioteche sia molto importante. Vedere così tanta gente per noi dell'Auditorium è molto bello. È il dovere di un'istituzione culturale aprirsi alla città, come facciamo da due anni con Libri Come" ha detto Dosal.