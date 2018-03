Incontri sindaco Norcia a Palazzo Chigi

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 15 MAR - "Si è trattato di una serie di incontri riservati per avere dai massimi livelli istituzionali le garanzie necessarie su quello che si dovrà fare da qui in avanti in termini di gestione dell'emergenza post sisma e di ricostruzione": il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, commenta così, all'ANSA, la sua visita di oggi a Palazzo Chigi.

Il sindaco, pur mantenendo il riserbo sugli incontri avuti, spiega che "erano necessari in seguito a quanto sta accadendo nella mia città e alla luce degli ultimi fatti che hanno portato al sequestro del nostro centro polivalente, oltre che all'invio di nuovi avvisi di garanzia, tra cui alla mia persona". (ANSA).