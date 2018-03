Noel Gallagher in concerto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - Noel Gallagher a Napoli. Il prossimo 21 giugno all'Etes Arena Flegrea di Napoli, nell'ambito del Noisy Naples Fest 2018, "re del Britpop", farà tappa in città con lo Stranded on the Earth World Tour. Dopo la pubblicazione del nuovo disco "Who Built The Moon?", i Noel Gallagher's High Flying Birds tornano on the road e scelgono Napoli.

L'album "Who Built The Moon?", uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante, cioè quello di essere il decimo album dell'artista a raggiungere la prima posizione in classifica.

Noel Gallagher, frontman insieme con il fratello Liam degli Oasis, la band indie-rock protagonista della scena musicale degli Anni '90, dopo lo scioglimento del gruppo, ha intrapreso la carriera da solista formando i Noel Gallagher's High Flying Birds, con l'album "Noel Gallagher's High Flying Birds", in cui figurano due canzoni già esistenti, sotto forma di demo, nel periodo degli Oasis.