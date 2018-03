Lavori a Duomo per visita Sindone agosto

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Sono iniziati oggi nel Duomo di Torino i lavori per l'allestimento della Cappella della Sindone in vista della venerazione straordinaria dei giovani che si terrà nella notte del 10 agosto. All'apertura del cantiere era presente anche il Custode pontificio mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino.

Le opere previste riguardano l'illuminazione e il percorso di avvicinamento alla cappella. Il pellegrinaggio dei giovani delle diocesi di Piemonte e Valle d'Aosta è stato progettato in preparazione dell'incontro che tutti i giovani d'Italia avranno con Papa Francesco a Roma nei giorni di Ferragosto e che sarà un momento di preghiera e di confronto per il Sinodo mondiale sui giovani che si terrà a Roma in ottobre.

I ragazzi, provenienti da giorni di cammino a piedi in Piemonte, confluiranno alla Reggia di Venaria Reale il 9 agosto, per convergere poi sulla Cattedrale nella sera del 10. La visita alla Sindone, riservata ai pellegrini, è il momento finale di questo cammino prima della partenza per Roma.