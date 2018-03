Fano in sicurezza, ordigno in mare

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Il pericolo è cessato, l'ordigno è a due miglia al largo di Fano". Lo ha detto il sindaco Massimo Seri. La bomba, messa in sicurezza dagli artificieri dell'Esercito e della Marina Militare, resterà in mare almeno 144 ore (il tempo massimo per l'eventuale esplosione) prima della distruzione. Sono partite attorno alle 5.30 di questa mattina le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico della Seconda Guerra mondiale carico di oltre 225 kg di tritolo dal cantiere vicino alla spiaggia Sassonia di Fano. La bomba è stata imbragata poi trasportata al largo per essere depositata in fondo al mare o fatta brillare.