Calcio: tifosi Lazio contro Var

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all'espulsione dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile durante la partita dell'11 dicembre tra la Lazio e il Torino, terminata con la vittoria dei granata per tre gol a uno. Sotto accusa la non corretta applicazione del regolamento e del protocollo Var, l'assistente video introdotto quest'anno nel campionato di serie A, da parte dei direttori di gara. La citazione riguarda il direttore di gara Piero Giacomelli e Marco Di Bello, designato per quella gara al Var. L'udienza è fissata per il 25 giugno. "La vicenda, prima del suo genere in Italia, - spiegano gli avvocati Flaviano Sanzari e Stefano Previti che assistono i ricorrenti - riguarda la condotta dei due arbitri che, per i promotori dell'azione, si sono gravemente e del tutto immotivatamente discostati dai regolamenti tecnici vigenti e dal Protocollo Var, privando la squadra di un sacrosanto calcio di rigore e decidendo per una ingiustificata espulsione".