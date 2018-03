Hamsik "mancano 10 gare, tutto possibile

(ANSA) NAPOLI, 12 MAR - "Siamo scesi al secondo posto, ma ci sono ancora dieci partite alla fine del campionato. Ci sono trenta punti in gioco, tutto è possibile". Lo scrive sul suo sito web ufficiale Marek Hamsik all'indomani del sorpasso della Jyventus in testa alla classifica sugli azzurri. Hamsik commenta il pareggio di San Siro: "Abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo giocato meglio di loro ma non siamo riusciti a segnare. Abbiamo perso alcune occasioni da gol e non siamo riusciti a vincere".