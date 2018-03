Fonseca:Shakhtar a Roma non si difenderà

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Se pensate che siamo venuti per fare una partita difensiva siete fuori strada. Lo Shakhtar è qui per imporre il suo gioco, come sempre, non per difendere il risultato dell'andata". Paulo Fonseca avvisa la Roma alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions: "Mi aspetto che la Roma entrerà in campo per cominciare molto forte, con il pressing alto per impedirci la costruzione dell'azione, ma siamo pronti a questo scenario - spiega in conferenza stampa - Non dovremo fermare solo Perotti e Dzeko. La Roma ha tanti giocatori di grande valore. La mia squadra sta attraversando un buon momento, è motivata e preparata, affrontiamo un avversario di grande valore che ha vinto cinque delle ultime sei partite di campionato che ha giocato e nella fase a gironi non ha subito nemmeno un gol in casa né dall'Atletico Madrid né dal Chelsea.

Per questo dico che ci aspetta una gara molto difficile".