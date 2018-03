'Francesco ribelle' di padre Fortunato

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 MAR - Un Francesco "ribelle".

Ma un ribelle "obbediente" e ribelle perché "anticonformista".

Una figura ancora fondamentale, moderna come il suo linguaggio.

Per questo una nuova biografia del Santo di Assisi è da accogliere sempre con piacere, come è stato sottolineato durante la presentazione del nuovo libro di padre Enzo Fortunato 'Francesco il ribelle' edito da Mondadori, con prefazione del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

Nel Salone Papale del Sacro Convento di Assisi a dialogare con l'autore, direttore della sala stampa della comunità francescana, sul tema 'Francesco il ribelle. Il linguaggio, i gesti e i luoghi di un uomo che ha segnato il corso della storia' sono stati il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, il direttore dell'Huffington Post Italia, Lucia Annunziata, e quello del Tg1, Andrea Montanari.