Nuovi residenti, no tasse comune Marche

(ANSA) - OFFIDA (ASCOLI PICENO), 9 MAR - Niente tasse comunali per 10 anni per chi decide di diventare un nuovo residente nel Comune di Offida. L'esenzione totale delle tasse nella Iuc (Imposta Unica comunale), Tari compresa, per 10 anni è il punto saliente del Bilancio di previsione 2018-2020 presentato dal Comune dell'Ascolano per contrastare la decrescita demografica nei territori dell'entroterra Piceno. Il sindaco Valerio Lucciarini ricorda che ci sono gli aiuti delle Legge Barca per lo sviluppo per le aree interne e il progetto per il Piceno della Regione Marche, ma "abbiamo deciso di impegnarci direttamente. L'obiettivo di Offida per il prossimo triennio sarà lo sviluppo". In caso di ristrutturazione di immobili o nuove costruzioni, ci sarà una drastica riduzione degli oneri di urbanizzazione. Oltre a 'Zero per 10' e 'Meno oneri Più case', le altre due misure del pacchetto 'Offida obiettivo sviluppo' sono: 'Benvenuti Concittadini', bonus bebè di 500 euro, e 'Meno Tasse', riduzione aliquota Irpef per tutti allo 0.78 per mille.