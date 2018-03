Hit parade: primi Benji & Fede poi Tedua

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Podio quasi tutto nuovo nella classifica Fimi/Gfk di questa settimana degli album più venduti in Italia. Esordiscono in testa infatti Benji & Fede con il loro terzo album Siamo solo noise. Al secondo posto debutta anche Mowgli - Il disco della Giungla del rapper genovese 24 enne Tedua. Chiude con il "bronzo" il dominatore delle scorse settimane della classifica, ovvero Sfera Ebbasta con il suo album Rockstar.

Slitta dal terzo al quarto posto Non abbiamo armi di Ermal Meta mentre resta stabile al quinto Ultimo, il trionfatore delle nuove Nuove Proposte di Sanremo, con Peter Pan. Sesto Claudio Baglioni con il suo nuovo album 50 - Al centro, raccolta di 50 successi che hanno costellato 50 anni di carriera.

Due debuttanti anche in 7/a e 8/a piazza: gli alternative rocker pisani The Zen Circus con Il fuoco in una stanza e Lucio! ovvero l'album omaggio di Ron al grande Dalla, scomparso nel 2012.

Chiudono la classifica Ed Sheeran con Divide e Parole rumori e anni di Fabrizio Moro.