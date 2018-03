Buche Roma, tecnici Comune: chiudere vie

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l'ipotesi della chiusura al traffico veicolare" di alcune strade della Capitale. Lo si legge nella lettera inviata dalla Direzione dell'Unità Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 marzo ai vigili e, per conoscenza, all'assessore Margherita Gatta. Per ora si valuta la chiusura di via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, tratti di via di Boccea), via Mattia Battistini, via Portuense, via della Magliana e anche " di altre da valutare nei giorni a venire". "Tale provvedimento si rende necessario a causa delle irregolarità del fondo stradale incrementate dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni scorsi che sta evidenziando tutta la fragilità della struttura stessa delle strade, situazione questa che richiederebbe interventi a carattere straordinario".