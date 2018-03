Orlando, alleanza M5s trovata di Renzi

(ANSA) ROMA, 8 MAR - Discutere se fare o no l'accordo con Cinque stelle è stata una trovata mediatica di Renzi "per i discutere un'altra cosa invece di quello di cui bisognava parlare: cosa fare dopo una disfatta storica. Si prova a parlare di questo per evitare una discussione su un risultato che è stato drammatico. E' come buttare la palla il tribuna". Così il ministro uscente della Giustizia Andrea Orlando (Pd) a Radio Capital rispondendo ad una domanda.