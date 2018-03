'Ndrangheta, fermati esponenti cosca

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 8 MAR - È in corso dalle prime luci dell'alba in provincia di Vibo Valentia un'operazione antimafia dei carabinieri del Comando provinciale che stanno eseguendo dei provvedimenti di fermo emessi nei confronti di esponenti della cosca di 'ndrangheta dei Soriano. Le indagini sono state condotte dai militari del Reparto operativo del Comando provinciale di Vibo Valentia e coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Catanzaro. Tra i fermati ci sono il boss Leone Soriano, alcuni componenti della sua famiglia come i nipoti Giuseppe e Caterina Soriano, la cognata Graziella Silipigni, madre dei due giovani. Fermati anche Giacomo Cichello di Filandari; Francesco Parrotta, Luca Ciconte e Emanuele Mancuso, persona già nota alle forze dell'ordine e figlio del boss Pantaleone detto 'L'ingegnere".