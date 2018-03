G8: Cedu,ammissibile ricorso agenti Diaz

(ANSA) - GENOVA, 8 MAR - A diciassette anni dai drammatici fatti della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 si potrebbe riaprire la vicenda giudiziaria che ha visto condannati in via definitiva numerosi poliziotti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha, infatti, dichiarato ammissibile il ricorso presentato dai funzionari di polizia condannati. Se il ricorso venisse accolto si aprirebbe la strada alla revisione del processo anche se quello di oggi è solo il primo passo, come fa notare il sostituto procuratore di Genova Enrico Zucca secondo il quale "il fatto che la Corte europea abbia detto che il ricorso sia ammissibile non significa che verrà accolto". Cauta anche la reazione dell'avvocato Emanuele Tambuscio, difensore di alcune parti civili, secondo il quale si tratta solo di "un vaglio preliminare".