Erg: dividendo straordinario a 0,4 euro

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Nel piano al 2022 Erg indica un dividendo ordinario proposto in aumento a 0,75 euro per azione, sostenibile nell'arco di piano e coerente con l'attuale core business, e un dividendo straordinario proposto nel 2018 pari a 0,40 euro per azione, legato alla cessione di TotalErg.

Erg punta poi a incrementare il suo portafoglio di generazione di circa 850 Mw attraverso 'repowering e reblading' in Italia, Greenfield, co-sviluppo all'estero e operazioni di fusione e acquisizione. Gli investimenti previsti sono di 1,68 miliardi, di cui il 92% allocati allo sviluppo. E' previsto un ebitda in progressiva crescita a 500 milioni nel 2020 e a 560 milioni nel 2022.

Nel 2017 Erg ha registrato un utile netto di 142 milioni (+32%). Il margine operativo lordo è stato di 472 milioni (+4%).