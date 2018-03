Atlantia: contatti con Acs su Abertis

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Atlantia ha in corso contatti con Acs su Abertis. Lo comunica la società in una nota al mercato spagnolo, in cui "conferma, in relazione alle notizie pubblicate oggi dal quotidiano Expansion, l'esistenza di colloqui preliminari con Acs", "così come l'inesistenza di alcun accordo in relazione al contenuto di tali colloqui". Anche Acs conferma in una nota l'esistenza di colloqui senza già alcun accordo.

Expansion riferisce di una trattativa tra i due per "spartirsi Abertis e evitare una guerra di Opa".

A Milano prende il volo in avvio della seduta di Borsa il titolo Atlantia e dopo aver toccato un rialzo del 6%, guadagna il 4% a 26,8 euro. A Madrid Abertis cede il 4,07% a 18,61 euro.

Mentre Acs sale del 7,4% a 29,25 euro.