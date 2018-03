8 marzo: migliaia in piazza a Madrid

(ANSA) - MADRID, 8 MAR - Migliaia di persone, soprattutto donne, si sono concentrate in Piazza Cibeles nel cuore di Madrid per la giornata mondiale della donna in occasione della quale una piattaforma di associazioni ha convocato il primo sciopero generale "femminista" del paese.

Alla manifestazione ha aderito anche il sindaco di Madrid Manuela Carmena, eletta con Podemos, accompagnata da diversi esponenti del consiglio comunale. Molte manifestanti portavano vestiti o accessori viola, colore simbolo della giornata delle donne in Spagna. Fra gli slogan cantati dalla folla, "Parità!", "Ni locas ni santas" ('Né matte, né sante'), "Somos guapas, somos listas, somos feministas" ('Siamo belle, siamo intelligenti, siamo femministe').

Una seconda manifestazione è prevista in serata nel centro della capitale. E oltre 200 eventi sono in programma in tutto il paese.