Texas, due ispaniche verso Congresso Usa

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Due donne ispaniche hanno vinto le primarie democratiche in Texas e si preparano a conquistare i seggi al Congresso Usa nelle elezioni di Midterm. Sylvia Garcia è destinata a succedere alla deputata Gene Green, e l'ex giudice della contea di El Paso, Veronica Escobar, al deputato Beto O'Rourke, che corre per il Senato. Entrambe dovrebbero vincere a novembre, poiché i loro distretti sono a forte prevalenza democratica. Sarebbero le prime 'matricole' rosa elette in Congresso per un mandato pieno in 22 anni.