Dazi: Usa a Fmi,crescita non è a rischio

(ANSA) - NEW YORK, 7 MAR - Il piano sui dazi di Donald Trump non mettera' a repentaglio le previsioni di crescita del 3% dell'economia americana. Lo afferma il segretario al tesoro Usa, Steven Mnuchin, replicando anche all'allarme lanciato in questi giorni dal Fondo monetario internazionale. "Siamo fiduciosi che riusciremo a gestire la situazione", ha rassicurato di fronte alle preoccupazioni di una guerra commerciale, "e siamo tranquilli per quel che riguarda l'impatto dei dazi sulla nostra economia".