Forbes incorona Bezos, e' paperone mondo

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAR - Jeff Bezos e' il piu' ricco del mondo, piu' di Bill Gates e Warren Buffett. A incoronare il patron di Amazon e' Forbes stilando la classifica dei miliardari del mondo: una lista che include 2.208 paperoni da 72 diversi paesi. Tra gli italiani Giovanni Ferrero è nella top-40: è al 37mo posto in classifica con una fortuna di 23 miliardi di dollari. In 45ma posizione si piazza invece Leonardo del Vecchio con i suoi 21,2 miliardi di dollari. Silvio Berlusconi è 190mo in classifica con 8 miliardi di dollari.

Un esercito di ricchi che vale complessivamente 9.100 miliardi di dollari, il 18% in piu' rispetto all'anno scorso, e con in media 4,1 miliardi di dollari ciascuno. La classifica include il primo miliardario dell'Ungheria e il primo dello Zimbabwe.

Bezos con i suoi 112 miliardi di dollari e' il piu' ricco al mondo, strappando il trono al fondatore di Microsoft. Bill Gates e' secondo con 'soli' 90 miliardi di dollari, mentre Warren Buffett e' terzo con 84 miliardi di dollari.