Chanel crea una foresta al Grand Palais

(ANSA) - PARIGI, 6 MAR - La nuova collezione autunno/inverno di Chanel disegnata da Karl Lagerfeld è stata presentata al Grand Palais in una scenografia ancora una volta ispirata alla natura. Sul magnifico scenario del Grand Palais - che chiuderà dal 2020 al 2023 per lavori di ristrutturazione a cui Chanel partecipa come mecenate con una cifra di 25 milioni di euro su un totale di 400 - il maestro ha ambientato l'evento più atteso delle sfilate parigine in una foresta nel periodo autunnale ricoperta da un tappeto di foglie e da un bosco. L'iconico bouclé di Chanel viene reinterpretato in colori invernali come nero, marrone, verde cupo, illuminati da accessori fucsia. I cappotti sono over. I blazer e le gonne lunghe. Sfilano piumini corti e lunghi trapuntati e in lurex.

Accessori: stivali cuissard flat, stringate, guanti lunghi senza dita e pochette, insomma la borsa perde la catena. Finale in nero con Kaia Gerber.