Champions: Real e Liverpool ai quarti

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - Real Madrid e Liverpool sono le prime due squadre a qualificarsi per i quarti di finale di Champions League. A Parigi gli spagnoli, già vittoriosi all'andata per 3-1, hanno battuto 2-1 il Paris Saint-Germain. Le reti: al 51' Cristiano Ronaldo, al 71' Cavani, all'80' Casemiro. Francesi in 10 dal 66' per l'espulsione (doppia ammonizione) di Verratti.

Nessun problema per gli inglesi, forti del successo per 5-0 nella partita di andata, che hanno pareggiato 0-0 con il Porto.