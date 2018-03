Calenda, non mi candido a segreteria Pd

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Non conosco il partito, le persone che ci lavorano, la rete territoriale etc.. Candidarsi a qualcosa sarebbe davvero poco serio. E poi non voglio essere in nessun caso un ulteriore elemento di divisione o personalizzazione. Lavoriamo tutti insieme". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda rispondendo a chi si augura una sua candidatura alla segreteria Dem, dopo l'annuncio della sua iscrizione al partito.