Guadagnino, preparo sequel del mio film

(ANSA) - LOS ANGELES, 5 MAR - Luca Guadagnino, a cui è sfuggito l'Oscar per la migliore regia per Chiamami col tuo nome, andato invece a Guillermo Del Toro per La forma dell'acqua, non demorde e annuncia che presto ci sarà un sequel del suo film. "Con André Aciman stiamo già pensando al proseguo della storia che sarà ambientata sei o sette anni dopo la prima.

Sarà un nuovo film con un tono molto diverso e i protagonisti saranno sempre Armie Hammer e Timothée Chalamet", ha detto.