Finocchiaro, dimissioni vanno date

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Penso che annunciare le dimissioni, e non darle, dopo avere subito una sconfitta di queste dimensioni sia vistosamente in contrasto con il senso di responsabilità di lealtà e di chiarezza dovuti al partito, ai suoi militanti, ai suoi elettori". Così la ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro (Pd) commenta la conferenza stampa post voto di Matteo Renzi.