Di Battista, Renzi frantuma il Pd

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Un discorso così strampalato non l'ho mai ascoltato, è veramente in confusione e non se ne rende nemmeno conto, pur di non dimettersi realmente è disposto a frantumare quel che resta del Pd e cosa pensa il Pd? A questo personaggio non gli basta mai la lezione, sempre arrogante, non ha chiesto scusa, non si rende conto che se Minniti ha perso è colpa sua, che sta antipatico a tutti". Lo afferma Alessandro Di Battista dal comitato elettorale M5S commentando l'intervento di Matteo Renzi al Nazareno dopo l'esito del voto.