Calenda, Renzi? No colpe Gentiloni-Colle

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - "Condivido in pieno la linea sul no al Governo con il M5S, non commento il percorso congressuale e il timing delle dimissioni perché non iscritto al Pd, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (per voto 2017) e di una campagna troppo tecnica". Lo scrive su Twitter il ministro Carlo Calenda, commentando quanto detto da Matteo Renzi annunciando le sue dimissioni da segretario Pd.