A Fantastic Woman prima statuetta Cile

(ANSA) - LOS ANGELES, 5 MAR - Con la vittoria di 'A fantastic Woman' nella categoria migliore film in lingua originale storia di una donna transgender e delle sue vicissitudini, il Cile si è aggiudicato il primo premio Oscar nella sua storia. Prima di questa vittoria solo una nomination sempre nella categoria miglior film straniero nel 2012 con 'No'. Primato anche per la protagonista Daniela Vega, prima trans sul palco degli Oscar.