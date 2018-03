Tar annulla multa Ticketone da 1 mln

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il Tar del Lazio ha annullato la multa da un milione di euro inflitta nell'aprile scorso dall'Antitrust a Ticketone per non aver adottato idonee misure e procedure per prevenire, ovvero per controllare, l'acquisto da parte solo di alcuni soggetti di un numero considerevole di biglietti per i principali eventi sui propri canali di vendita. La sentenza è della prima sezione del tribunale amministrativo.

In sostanza, per il Tar "dando per presupposto che esiste un mercato secondario 'maggiorato', l'Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe dovuto approfondire le caratteristiche proprie di tale mercato rispetto al comportamento dei consumatori e di Ticket"; e "non è chiarito come la mancata diligenza contestata alla ricorrente sia stata in grado di influenzare le decisioni di natura commerciale del consumatore utente".