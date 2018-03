Minniti,mai foto con Orban,noi l'opposto

(ANSA) - PESARO, 2 MAR - "Non abbiamo nessun interesse a fare foto con l'ungherese Orban, noi siamo esattamente il modello opposto". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti, riferendosi a Giorgia Meloni, in chiusura della campagna elettorale a Pesaro dove è candidato Pd nel collegio uninominale della Camera. "Abbiamo fatto arrivare i primi voli dei corridoi umanitari - ha aggiunto -, 300 mamme con i loro bambini, abbiamo dimostrato con chiarezza che chi scappa da una guerra deve essere protetto. Deve essere portato in Italia dagli Stati democratici e non dagli scafisti". E sempre in tema di migranti, il ministro ha invitato a diffidare di chi promette soluzioni facili. Le migrazioni "sono un fenomeno strutturale, che va governato, noi lo abbiamo fatto, lo dimostra il fatto che da otto mesi c'è una caduta significativa degli arrivi. E chi promette 650 mila rimpatri, disse la stessa cosa quando era governo nel 2001: il risultato è che ci fu la più grande sanatoria della storia repubblica, proprio per 650 mila migranti.