Hit parade, Sfera Ebbasta ancora al top

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - E' ancora Sfera Ebbasta con il suo album Rockstar a dominare la hit parade di questa settimana degli album piu' venduti in Italia secondo la classifica Fimi/Gfk. Il re del trap, genere di maggiore tendenza dell'hip-hop, è divenuto un fenomeno dopo aver registrato un record italiano, ovvero a 24 ore dall'uscita dell'album aveva totalizzato oltre 8 milioni di riproduzioni su Spotify, entrando con 7 tracce nell'ambita Global Chart, classifica planetaria del servizio di streaming dove per parecchio hanno figurato quattro dei suoi nuovi brani, Cupido featuring Quavo, Rockstar, Sciroppo featuring DrefGold e Ricchi x sempre.

Forse è ancora l'effetto Sanremo, ma Claudio Baglioni entra direttamente in classifica al secondo posto della hit, con il suo nuovo album "50 - Al centro", raccolta di 50 successi che hanno costellato 50 anni di carriera dell'artista.

Resta invece saldo sul podio in terza posizione Ermal Meta con Non abbiamo armi. Anche Fabrizio Moro con Parole rumori e anni rimane fermo al quarto posto.