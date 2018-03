Gentiloni, sanità eccellenza italiana

(ANSA) - ROMA, 2 MAR - "Non sempre riconosciamo la qualità delle nostre offerte, abbiamo tuttora ritardi e difficoltà nelle strutture sanitarie, ma dobbiamo essere orgogliosi delle nostre eccellenze; il pubblico e il privato e poi è tutto pubblico, si rivolge ai cittadini col concorso di strutture diverse. Dobbiamo esservi affezionati. A volte, a nostra insaputa, rappresenta una eccellenza: da ministro degli Esteri ho scoperto che in molti paesi europei e arabi quando si parla di eccellenze italiane non ci si riferisce solo alla moda o al cibo ma spesso al sistema sanitario, biomedico, ospedaliero: tutti settori in cui l'Italia è considerata eccellenza: costruiamo ospedali, distribuiamo apparecchiature, siamo considerati un punto di riferimento e son convinto che nella tendenza positiva dell'export il settore sanitario si farà sentire". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo stamane all'ospedale romano S. Carlo di Nancy.